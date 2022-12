Tot 4 jaar cel voor Bulgaarse inbrekersbende die metaaldiefstallen pleegde

Elf beklaagden krijgen tussen 24 maanden en 4 jaar cel voor metaaldiefstallen- en pogingen in heel Vlaanderen. Uiteindelijk vielen ze door de mand tijdens een inbraakpoging in Bree.

Op 22 april kreeg een zaakvoerder van een firma uit Bree rond twee uur ’s nachts melding van een inbraak op zijn bedrijfsterrein. “Hij is meteen naar zijn bedrijf gegaan. Daar stond een Renault met draaiende motor en in de weide tegenover de firma stond een Volvo met Tsjechische nummerplaat” aldus de aanklager. “Uiteindelijk zagen we op camerabeelden dat er zes personen het bedrijf waren binnengegaan en konden we ook een BMW met Bulgaars kenteken aan de inbraakpoging linken. Met die wagen namen ze de vlucht. Door nazicht van de ANPR-camera’s konden we de BMW onderscheppen en de zes personen arresteren.”

Op 9 april hield de wegpolitie ook al een Fiat met Poolse nummerplaat tegen omdat die te zwaar geladen was. “Tijdens de controle van het voertuig vonden de inspecteurs een hoeveelheid koperkabels met stickers van een firma uit Zwijndrecht. Dat bedrijf is twee keer slachtoffer geworden van koperdiefstal”, aldus de aanklager.

Topje van de ijsberg

Uiteindelijk konden er tussen januari en april van dit jaar net geen 20-tal metaaldiefstallen en -pogingen in heel Vlaanderen aan het dossier gelinkt worden. Zo kregen firma’s uit onder andere Antwerpen, Wevelgem en Zwijndrecht de dieven over de vloer. Maar ook in Limburg sloegen ze hun slag in onder andere Bree, Heusden-Zolder en Kinrooi. Volgens de procureur gaat het over een zeer goed georganiseerde bende die in wisselende samenstelling op zoek gingen naar metalen. Elf verdachten moesten zich uiteindelijk voor de rechter verantwoorden. Zij werden aan het dossier gelinkt op basis van camerabeelden en telefonieonderzoek. Acht verdachten zijn momenteel aangehouden in de Hasseltse gevangenis.

Volgens de aanklager gaat het echter om een veel grotere bende die nog meer diefstallen op hun kerfstok hebben. “Wat we aan dit dossier hebben kunnen linken is nog maar het topje van de ijsberg”, zo sprak een procureur. “Hun DNA werd nog teruggevonden in andere Europese landen.”

Donderdag kregen de elf verdachten celstraffen tussen 24 maanden en 4 jaar, afhankelijk van hun rol in het dossier. Elk moeten ze een geldboete van 800 euro ophoesten. Verschillende wagens, gereedschap en kledij, zoals werkhandschoenen en mutsen, werden verbeurdverklaard.