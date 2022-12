GETEST. De Barista Express Impress van Sage: voor wie zijn espresso serieus neemt maar geen zin heeft in een barista-opleiding

Concept

De Breville Group is een Australische fabrikant van hoogwaardige keukenapparatuur, met onder meer espressomachines. Sage is een merk voor de Europese markt. En als u nu denkt dat de toestellen van Sage wel heel erg gelijken op die van Solis, dan is dat geen toeval, want het Zwitserse premium merk behoort ook tot de Brevillestal

In de doos

Naast het toestel zelf steken in de doos een portafilter, vier filterbakjes – enkel- en dubbelwandig en telkens voor 1 of 2 kopjes, een kannetje om melk op te schuimen, een houder met waterfilter, een doseerhulpje (waarover later meer) en een schoonmaak-setje.

Design

Van een blikvanger op het aanrecht gesproken! De vormgeving houdt het midden tussen kloek en elegant. Het geborsteld staal geeft de machine een premium uitstraling en details als de ronde, analoge manometer, de blinkende hendel voor het aandrukken van de gemalen koffie, de lichtbalkjes als hulp voor de juiste dosering, het subtiele rode lijntje op de manuele doseerknop, het vlottertje van de lekbak met de boodschap Empty Me! zijn een lust voor het oog van wie goed doordacht, functioneel design weet te appreciëren.

Functies

Wie een volautomaat zoekt, die met een druk op de knop alle mogelijke koffie- en melkspecialiteiten, bereidt, moet elders kijken. De Barista Express Impress is een espressomachine pur sang, die werkt met een houder, piston of portafilter genaamd, en filterbak die je telkens moet vullen en in het toestel schroeven voor dat kleine kopje dat je verkrijgt door heet water onder hoge druk door gemalen koffie te persen. Maar de thuisbarista krijgt wel wat hulpmiddelen aangereikt.

Te beginnen met een koffiemolen met 25 gradaties tussen fijn en grof. Die maalt bij benadering de nodige hoeveelheid bonen (18-22 g). Dat maalsel moet je met een stamper (tamper) aandrukken tot een stevig schijfje (puck). Daarvoor is het toestel uitgerust met een hendel die een druk van 10 kg uitoefent.

Maar daarmee is nog niet alles gezegd want niet alle bonen van alle merken zijn gelijk en dus meet de machine of er wel genoeg maalsel is. Heb je te weinig, dan druk je op de knop voor een extraatje. En als er te veel is? Dan gebruik je de razor tool, een soort scheermes dat precies in de portafilter past om de overtollige koffie weg te schrapen. En wat zo ingenieus is: voor een volgend kopje onthoudt het systeem hoeveel bonen moeten worden gemalen. En wie het allemaal beter denkt te weten kan de automatische doseerfunctie negeren en zijn eigen gang gaan.

Om een kopje te zetten, of twee, hoef je dan enkel nog de portafilter in de zeteenheid te schroeven en op de knop te drukken. Maar ook hier kun je finetunen naar eigen smaak door de pre-infusietijd of de hoeveelheid bij te stellen.

Het toestel heeft ook een pijpje voor stoom en heet water. Daarmee kun je een espresso aanlengen tot een americano en melkschuim maken voor een macchiato of cappuccino.

Gebruik

Eerlijk is eerlijk, we hadden een paar testkopjes nodig, en vooral aanpassingen van de maalgraad, vooraleer de automatische dosering volledig op punt stond. Maar van dan af produceerden we keer op keer een prima puck voor een navenante espresso met het juiste cremalaagje. In zoverre dat we niet de neiging hadden om nog verder te experimenteren met de aparte instelmogelijkheden.

Zeer te spreken waren we ook over de krachtige stoomfunctie die geweldig melkschuim garandeert. Hou er wel rekening mee dat het toestel ruin een halve minuut opwarmtijd nodig heeft om op stoom te komen. En omdat er maar één boiler aan boord is kun je ook niet tegelijk de espresso zetten en melk opschuimen.

Conclusie

Met zijn slim automatisch doseersyteem en aandrukhulp vergemakkelijkt de Barista Express Impress aanzienlijk het werk van de thuisbarista, zonder in te boeten op de mogelijkheden om zelf te spelen met maalgraad, dosering, watertemperatuur, voorinfusie en doorlooptijd. Aan dat alles hangt wel een stevig, zij het niet onredelijk prijskaartje.

Prijs: 829,90 euro, verkrijgbaar in geborsteld of zwart roestvast staal en black truffle.

