Mikkel Hoff dirigeert Lindemans naar broodnodige zege tegen Guibertin: “We kunnen nu toch iets vrijer ademen”

Mikkel Hoff was tegen Guibertin goed voor acht punten en was met vijf bloks zelfs de beste blokkeerder van zijn ploeg. — © VDB

Hoewel hij sportief niet meer aan het roer staat, mag Johan Devoghel toch een pluim op zijn hoed steken. Hij zorgde ervoor dat sportcentrum Schotte voor een midweekmatch tegen Guibertin toch aardig was volgelopen. De uitstekende sfeer stimuleerde ook de spelers om er meteen in te vliegen. Aalst liet zich in de eerste set op weinig fouten betrappen en domineerde naar 25-14. Maar in de tweede liet de thuisploeg de Waals-Brabanders in de wedstrijd komen. Oude bekende Simon Van de Voorde profiteerde daar gretig van: 20-25. “Die mindere tweede set, dat is bij ons nog een werkpunt”, sprak spelverdeler Mikkel Hoff. “Ik weet niet hoe het komt, maar bij de minste aarzeling gaan de kopjes te makkelijk naar beneden en maken we te veel fouten.”

Gelukkig kon de ploeg van coach Christophe Achten in de derde set de situatie weer rechtzetten. Aanvoerder Robin Overbeeke serveerde Aalst in één ruk van 4-2 naar 15-2, wat uiteindelijk resulteerde in 25-12-setwinst. Hoff: “In de vierde set hebben wij er weer harder voor moeten knokken. Guibertin bleef het ons tot 21-19 lastig maken, maar onze middenman Hélio Sanches, goed voor veertien punten, werkte de tweede setbal gelukkig mooi af.”

Veilige kloof

De drie punten bleven in Schotte en dat was meteen het belangrijkste. “Omdat ook Achel en Borgworm verloren, kunnen wij nu iets vrijer ademen. De kloof met de nummer zeven Guibertin bedraagt intussen al vier punten, op Borgworm en Achel tellen we al vijf punten bonus. Wij zijn dus goed op weg om onze plaats in de play-offs af te dwingen.’’

Hoff scoorde ook zelf acht punten en was met vijf bloks zelfs de beste blokkeerder van zijn ploeg. Hoewel de 21-jarige Deen de laatste wedstrijden onder vuur lag, zette hij woensdag een sterke prestatie neer. “Wij hadden goed getraind onder de nieuwe coach. Hij heeft een iets andere visie op het spel en dat geeft nieuwe energie. Mijn spel was zuiverder en ik kon iets meer variëren. Maar wij zijn er zeker nog niet, ik moet continu blijven verbeteren.’’

Via Nederland naar ons land

Na een seizoen in Nederland kwam Hoff hier in een sterkere competitie terecht. “Ik blijf stappen zetten: van Denemarken naar Nederland en nu naar België. De mentaliteit en de manier van leven zijn wel ongeveer dezelfde, op dat vlak had ik dus geen problemen om mij aan te passen. Toch ben ik blij dat we er nu even tussenuit kunnen en dat ik even op bezoek kan gaan bij mijn familie in Denemarken. Op 27 december hervatten we de trainingen en bereiden we de eerstvolgende competitiematch voor, op 14 januari in Menen.’’