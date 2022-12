Kerstfeest volgens Poolse traditie in Waterschei

Op zaterdag 17 december was er in de Polska Sala in Waterschei een beleving van hoe Polen Kerstmis vieren. Normaal is dat de avond voor Kerstmis die Wigilia genoemd wordt. Pas als de Noordster aan de hemel staat, mag men volgens de traditie beginnen aan een sobere maaltijd. Na de middernachtmis kan men vette gerechten eten en drinken tot in de voege uurtjes.

De Polska Sala was uitgepakt, want de knaldrang was groot. De laatste viering was in 2019. De traditionele kerstmaaltijd werd voorafgegaan door een gebed door de Poolse pastoor Adam Hetman. De pastoor deelde dan de 'Oplatek' uit. Dat is een blaadje gemaakt van hetzelfde materiaal als een hostie. Iedereen breekt er met zijn tafelgenoten een stukje af en wenst elkaar een vrolijk kerstfeest. Tussen de gerechten door is er rode bietensoep, pierogi, karper met aardappelsalade en zuurkool en haring met brood. Er worden ook kerstliederen in het Pools en het Vlaams gezongen. Afgesloten wordt met koffie en poncki, een soort Poolse donut.