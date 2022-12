Exit in ronde twee: Mike De Decker belandt in de beruchte ‘Madhouse’ en gaat pijnlijk onderuit op het WK darts

Exit Mike De Decker op het WK darts. ‘The Real Deal’ verloor in drie sets (3-0) van Mensur Suljovic, het 30ste reekshoofd in Londen.

De Decker had zich voor de tweede ronde geplaatst door met 3-1 te winnen van Jeff Smith, mede dankzij een fantastische eerste set. Na afloop werd hem verschillende keren gevraagd of hij blij was met de ervaren met niet in vorm zijnde Suljovic in de derde ronde. “Een kans? Ja, maar als het klikt bij hem dan klikt het echt. Hij kan twee jaar lang niks gooien en er dan ineens opnieuw staan. Hij is een gevaarlijke speler”, zei onze landgenoot.

Niet dat de Oostenrijker zo geweldig stond te gooien op het WK-podium, maar Suljovic ging wel meteen met de eerste set lopen. De Decker kreeg slechts één kans op een dubbel en raakte die ook, maar zag zijn tegenstander net wat vaker trippels raken boven de 100 gooien.

Ook set twee ging gelijk op. De Decker raakte twee keer een 180 en leek aan de winnende hand toen hij bij een 1-2 voorsprong in legs Suljovic de ene na de andere dubbel zag missen. Alleen… de Mechelaar deed niet veel beter, waarna beide heren op dubbel 1 terechtkwam. ‘The Madhouse’, zoals dat in dartstermen genoemd wordt, waarbij het publiek begint te juichen bij elke misser. Het was uiteindelijk Suljovic die de stand gelijk trok en voor een beslissende leg zorgde.

Daarin legde de Oostenrijker meteen de basis voor zijn overwinning. Suljovic knalde er twee keer een 140 in en pakte een 2-0 voorsprong met dubbel 10.

In de derde set kon De Decker geen vuist meer maken. Hij won nog wel de tweede leg, maar zag Suljovic twee keer een 180 gooien om het af te maken in de vierde leg: 3-1. De Decker strandde uiteindelijk op slechts 85.63 gemiddeld (tegenover 88.65 voor Suljovic), een stuk beneden zijn standaard. Het gezicht van onze landgenoot was dan ook als een donderwolk.

De Decker houdt aan dit WK wel 15.000 pond (17.000 euro) over. Daarmee wipt hij naar een voorlopige 53ste plaats op de wereldranglijst. Een mooie eindbalans na zijn, naar eigen zeggen, beste jaar ooit op het profcircuit.