Parket onderzoekt mogelijk geval van politiegeweld na WK-match tussen Frankrijk en Marokko

Op het filmpje van 16 seconden lang is te zien hoe een in het zwart geklede persoon tegen de muur van een woning wordt geduwd door een andere man, die een rode politie-armband lijkt te dragen en een voorwerp, mogelijk een telescopische wapenstok in de hand heeft. De man in het zwart krijgt vervolgens verschillende klappen, waarna hij ineenzakt en roerloos blijft liggen. De man met de rode armband wandelt weg terwijl andere personen voorbijstappen.

“De feiten hebben zich voorgedaan op het grondgebied van de politiezone Brussel-Noord, te Sint-Joost-Ten-Node tijdens de nacht van 14 tot 15 december 2022 na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko”, klinkt het bij het parket. “Het onderzoek loopt nog en in het belang van het onderzoek zal het parket geen verder commentaar geven.”

De korpschef van Brussel-Noord, hoofdcommissaris Olivier Slosse, liet bij Bruzz weten dat op donderdag 15 december het parket meteen verwittigd werd en dat er een informatieonderzoek werd opgestart.