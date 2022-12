Dit hebben we geleerd van het WK darts tot nu toe: Belgische dromen, ‘Ally Pally’ kleurt zwart-geel-rood en internationaal drama

Het WK darts gaat even in pauze. Van 24 tot en met 26 december wordt er in Londen niet gespeeld, om daarna de derde rondes op gang te schieten. Maar wat hebben we tijdens de eerste negen dagen eigenlijk geleerd?

1. De topfavoriet gaat hard

Voor de start van het WK ging het eigenlijk maar over één man: Michael van Gerwen. De Nederlander schreef dit seizoen al vier ‘majors’ op zijn nam en trok als grote favoriet naar Londen, op zoek naar zijn vierde wereldtitel. En die status maakte ‘Mighty Mike’ waar met een 3-0 pandoering van Lewy Williams en - vooral - z’n allerbeste set ooit met een gemiddelde van 125. Buiten Michael Smith domineerde niemand zoals Van Gerwen.

“Dat ze mij hierdoor zullen vrezen? Ze vrezen mij altijd”, aldus de Nederlander. “Ik hoef niet goed te spelen om ze me te laten vrezen. Ze weten wat ik kan en kennen mijn doel, dat is voor niemand een geheim. Als ik goed speel, maak ik automatisch statements en als ik zo blijf spelen, komt de rest er vanzelf uit. Ik ben altijd de te kloppen man. Zelfs in mijn slechte periode toen ik geen toernooi won, waren ze het meest blij als ze van mij hadden gewonnen. Dat weet ik en dat is een feit. Dat probleem heb ik zelf gecreëerd door heel goed te spelen de laatste tien jaar. Als ik een klap krijg, dan incasseer ik die, maar dat gaat dit WK niet gebeuren. Of ik zelf iemand vrees? Nooit. Natuurlijk wel dat ik even tegen iemand opkeek als ik niet goed speelde, dan zit je op het randje, maar vrezen? Nee. Ze moeten mij vrezen, dat is wat anders.”

2. Belgische dromen

Van de drie WK-Belgen zijn er na Kerstmis nog twee actief. Mike De Decker liet enkele mooie dingen zien, maar overleefde de tweede ronde niet. Zonde, want het kostte hem een duel met Michael van Gerwen. Maar niet getreurd: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zitten wel in de derde ronde.

Van den Bergh zakte met de nodige twijfels af naar Londen, maar verwees die meteen naar de vuilbak dankzij een comfortabele 3-0 zege tegen Lourence Ilagan. Met z’n nieuwe pijlen - die hij slechts één dag had - gooide hij het dan toe hoogste gemiddelde (97.20) en een finish van 164 om het af te maken. Plots werd Van den Bergh weer een outsider voor de wereldtitel.

‘The Hurricane’ uit Nijlen speelde een minder indrukwekkende partij. Huybrechts kreeg Grant Sampson tegenover zich en die speelde een redelijke zwakke partij. Onze landgenoot ging daarin echter mee, maar won wel met 3-0. Nu wacht een clash met Peter Wright, de titelverdediger. Bij een stunt wacht een clash met de winnaar van de partij tussen Krzysztof Ratajski en… Van den Bergh.

“Gelukkig was er nog die finish van 154, maar ik zat in een constante mentale strijd met mezelf. Het leek alsof ik energie spaarde, maar ik was eerder te lazy. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn job gedaan. Ik kreeg nog wel wat kippenvel toen ik het podium opkwam, maar het was minder dan anders. Ik had niet het gevoel van een WK-wedstrijd, ik voelde het niet. Ik wil niet onrespectvol zijn, maar ik wist op voorhand dat ik met een normaal niveau zou winnen en tijdens de partij had ik dat nog meer.”

3. Debuut om U tegen te zeggen

Dit jaar werd er met heel veel goesting uitgekeken naar het debuut van twee darters. De eerste was Josh Rock. De Noord-Ierse sensatie had vlak voor het WK de ene na de andere triomf geboekt: een eerste vloertoernooi gewonnen, een negendarter gegooid tegen Van Gerwen op de Grand Slam, en zich tot wereldkampioen bij de jeugd gekroond. Met gemiddeldes die vaak ver over de 100 gingen.

In ‘Ally Pally’ was het iets minder flitsend, maar ‘Rocky’ kwam wel zijn eerste twee matchen met 93 en 92 gemiddeld. En hij won ze, goed voor een derde ronde tegen Nathan Aspinall. Zeker is dat de aanwezige dartsfans alweer uit hun dak zullen gaan voor Rock, die nu al superpopulair is.

Voor die andere dartssensatie eindigde het WK in de eerste ronde. Beau Greaves werd als een heldin onthaald in het Alexandra Palace en speelde een goeie partij tegen de Ierse veteraan William O’Connor. De 18-jarige Engelse verloor echter met 3-0. Op het eerste gezicht zware cijfers, maar Greaves kreeg zowel in set één als in set twee een pijl voor setwinst, om uiteindelijk pas na een beslissend leg te verliezen.

Greaves droop af, maar had de harten van menig dartsfan alweer veroverd door onderweg onder andere een 120 van het bord te gooien.

4. Internationaal drama

Elk jaar plaatsen 96 spelers zich voor het WK. Dat zijn de 32 besten van de Order of Merit, de tweejaarlijkse wereldranglijst. Zij gelden als reekshoofd en starten in de tweede ronde. Daarnaast zijn ook de 32 besten van de Pro Tour Order of Merit geplaatst, de eenjarige wereldranglijst. Deze worden aangevuld door 32 internationale qualifiers, waaronder voor het eerst drie vrouwen (Lisa Ashton, Beau Greaves en Fallon Sherrock) en spelers vanuit Azië. De darters uit deze laatste twee categorieën starten in de eerste ronde.

Het zorgt elk jaar voor een allegaartje aan nationaliteiten en vlaggen in het publiek. Van India tot de Filipijnen en dit jaar zelfs Oekraïne. Aan de ene kant enorm positief en het zet darts internationaal meer op de kaart, maar er is ook een keerzijde. Niet elke qualifier is goed genoeg voor het WK. De meesten onder hen kwamen niet boven de 85 gemiddeld uit, terwijl er profdarters thuis moeten blijven vanwege het beperkt aantal plekken. Frustrerend voor velen.

© Kieran Cleeves/PDC

“Ik denk dit het mijn makkelijkste wedstrijd ooit op een WK was”, zei Kim Huybrechts na zijn 3-0 winst tegen Grant Sampson uit Zuid-Afrika. “En dat zeg ik met alle respect voor Grant, een fantastische kerel. Daardoor miste ik de vibe en honger om deze partij echt te willen winnen. Ik voelde al snel dat het mijn richting ging uitgaan. Ik wist niet veel over hem en in zijn eerste ronde speelde zijn tegenstander (Keane Barry, red.) gewoon niet goed. Ik verwachtte wel een betere Sampson vandaag, omdat hij minder nerveus zou zijn, maar het was gewoon niet goed van hem en dat maakte het ook minder leuk. Mijn spel werd daardoor beïnvloed, wat niet mag maar het was wel zo.”

5. Altijd feest

Twee jaar geleden werd het WK georganiseerd zonder publiek. Het zorgde voor bizarre beelden vanuit een leeg Alexandra Palace. Vorig jaar mochten de fans terug binnen, maar hing corona nog steeds als een donderwolk boven Londen. Deze keer is het weer alles kan en alles mag, en dat merk je. Ruim 3.000 enthousiaste dartsfanaten stromen binnen voor elke WK-sessie en de meerderheid van hen is piekfijn verkleed: van smurfen en soldaten tot cowboys en bananen.

© Kieran Cleeves/PDC

Deze keer zijn er ook een heleboel Belgen aanwezig in Ally Pally. Er kwamen er een aantal op eigen initiatief naar Londen, maar de meesten zijn met een bus van Darts Travel afgezakt naar het WK. Daarbij ook enkele BV’s, zoals Elke Clijsters en Sam Gooris. Bij hun opkomst wandelden Van den Bergh, Huybrechts en De Decker dan ook letterlijk langs de Belgische vlaggen. De dartshype in ons land is dus geen gebakken lucht, integendeel.