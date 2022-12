Laurens Sweeck legde in Spanje degelijke basis voor drukke crossperiode: “De Grote Drie in Mol? Het schrikt me zeker niet af”

De op 17 december 29 jaar jong geworden Vlaams-Brabander is ‘on fire’. De leider in de stand van de Wereldbeker- en de Superprestigecrossen werd bij de eerste ontmoeting tussen ‘de grote drie’, de Wereldbekercross van Antwerpen, vierde. Dit gebeurde op een parcours waarin met de passage op het strand van Sint-Anneke ook wel wat zandstroken opgenomen waren.

“Ik kende daar geen goede dag”, keek Sweeck donderdag terug. “Vandaar dat de prestatie, voor mij althans, wat tegenviel. Ik kijk alvast uit naar de Zilvermeercross van Mol. En dat Pidcock, Van Aert en Van der Poel daar ook zullen starten, dat maakt niet veel uit. Het schrikt me zeker niet af. Ik ga sowieso voor een podiumplaats, zeker op een omloop die me ligt.”

De Belgisch kampioen van 2020 in Antwerpen is leider in twee klassementen. Er breekt voor hem een belangrijke periode aan. “Wat nu komt is voor iedereen belangrijk”, haalde hij de schouders op. “De leiding in de Superprestige en de Wereldbeker wil ik niet zomaar weggeven maar ik weet dat het lastig gaat worden om te slagen in mijn opzet. De kerstperiode is superdruk en dan volgt het BK in Lokeren. Ik heb al eens een jaartje in die tricolore trui rondgereden en ik vond dat wel speciaal. Maar ook voor de leider in de Wereldbeker is een truitje voorzien. Ik hoop in Mol opnieuw mee te doen voor de zege. Het zal een waardemeter worden voor mijn net afgelopen ploegstage. Ik heb in Spanje gedaan wat moest om met een goede basis aan de drukke kerstperiode en wat volgt te beginnen.”