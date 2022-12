Jumbo-Visma wil opnieuw Monument winnen, Jonas Vingegaard vloekt in de kerk tijdens teampresentatie met… ongeschoren benen

Jumbo-Visma won met Wout van Aert in 2020 Milaan-Sanremo en met Primoz Roglic Luik-Bastenaken-Luik. Een nieuw Monument winnen blijft het grote doel. En dus werd de ploeg voor komend seizoen stevig versterkt met de komst van Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix van dit jaar. “De Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Daar willen we met de best mogelijke voorbereiding aan de start komen en dan gaan we voor het hoogst haalbare”, aldus ploegleider Merijn Zeeman op de teampresentatie. “We hebben een heel sterke klassieke kern en met onder andere Dylan van Baarle een heel belangrijke aanwinst. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit collectief in staat zijn om met één van onze renners de overwinning te pakken.”

Wout van Aert startte sterk aan het voorjaar met winst in de Omloop het Nieuwsblad en daarna in de E3 Harelbeke, maar de renner moest na Gent-Wevelgem, waar hij twaalfde werd, forfait geven voor de Ronde wegens corona. Ook de Amstel Gold Race moest hij aan zich voorbij laten gaan, wel werd hij nog tweede in Roubaix en derde in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik startte mijn seizoen heel goed en voelde me klaar voor die Ronde”, blikte hij nog even terug. “Maar helaas werd ik genekt door covid. Ik hoop dit jaar wel gezond te blijven en in de beste vorm aan de start te verschijnen van de klassiekers. Het WK veldrijden in Hoogerheide is mijn eerste grote doel in 2023, daarna die klassiekers waar ik dat Monument wil pakken. We zijn nog sterker geworden als team, ik kijk er naar uit om met hen samen strijd te leveren.”

Van Aert keert ook terug naar de Tour. “Ik wil graag terug, want ben er altijd succesvol geweest”, aldus de Kempenaar. “Het is bijna onmogelijk om opnieuw te realiseren wat we dit jaar hebben gedaan als ploeg, maar persoonlijk wil ik graag nog wat ritten winnen.”

Tourwinnaar nog in vakantiemodus

Tourwinnaar Jonas Vingegaard was duidelijk nog in vakantiemodus en daagde voor de ploegpresentatie op met… ongeschoren benen. Dat is vloeken in de kerk bij de profs.

Roglic gaat niet naar de Tour, wel naar de Giro

Primoz Roglic tot slot moet zijn droom om de Tour de France te winnen nog even uitstellen. De Sloveen trekt in 2023 naar de Giro en niet naar de Tour waar titelverdediger en ploeggenoot Jonas Vingegaard op zoek gaat naar een tweede eindzege.

Roglic viel in 2021 en 2022 uit de Tour de France en het voorbije seizoen ook uit de Vuelta, die hij al drie maal won. De Sloveen werd in het najaar geopereerd aan de schouder, is nog volop aan het revalideren en gaf zelf aan in enkele interviews dat de Giro wellicht te vroeg zou komen en hij graag terug wou naar de Tour de France om die te winnen. Maar dat wordt dus niet de editie van 2023.

“Primoz wordt onze kopman voor de Giro”, aldus ploegleider Merijn Zeeman op de teampresentatie in Amsterdam. “Dat hebben we beslist na een lang proces van praten, evalueren en vooruitblikken. We hebben daar nog een klus te klaren en willen de Giro winnen. Wilco Kelderman zal hem bijstaan en er wordt een sterk team rond Primoz gebouwd. Het is luxe dat we twee sterke kopmannen hebben en we gaan er alles aan doen om die Giro binnen te halen.” Of de Sloveen daar zelf ook tevreden mee is, werd niet duidelijk op de presentatie. De renner was niet aanwezig omwille van familiale redenen.

In de Giro wordt Roglic een grote concurrent van wereldkampioen Remco Evenepoel.