BV Hotspot. Karen Damen staat voor een dilemma, Natalia bouwt feestje… in de badkamer

Van danspasjes die nog van pas kunnen komen naast de feesttafel tot alles geven in de badkamer: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Vertederende beelden horen bij de kerstperiode en Astrid Coppens weet hoe je die moet maken: ze deelt een fotootje om van te smelten van de kleine Joey-Lee.

Altijd leuk in de eindejaarsperiode: een strandwandeling met de hond. Dat kan Julie Van den Steen vast beamen.

Snelcursus elegant dansen rond de kerstboom, jullie gepresenteerd door Mathieu Terryn.

December is sinds jaar en dag een heel grijze maand voor Riad Bahri. “Ik denk aan iedereen die in deze eindejaarsperiode iemand dierbaar moet missen. Nooit vergeten: je bent niet alleen. En weet je wat zo gek is aan liefde? Het slijt niet. Het roest niet. Het zal er altijd zijn”, schrijft hij bij een ode aan zijn overleden zus en vader.

Een nieuwe foto, nieuwe geruchten rond een ‘relatie’ tussen Niels Destadsbader en Siska Schoeters. Maar wat Raf Van Brussel zich echt afvraagt in de reacties: van wie is de vlecht in het midden?

Vincent Van Quickenborne wordt opnieuw papa. Baby nummer 3 is blijkbaar onderweg met de ooievaar, in de lucht vergezeld door een aantal militaire vliegtuigen.

In New York eet je hotdogs tijdens een partijtje ijshockey en gooi je met hartjes op Times Square. Dat is alvast wat Viktor Verhulst en vriendin Sarah Puttemans deden tijdens hun trip.

Lize Feryn heeft de “stomme muile” van haar lief Aster Nzeyimana een maandje moeten missen, maar hem terugzien in zonnige, Zuid-Afrikaanse omstandigheden “maakt zoveel goed”.

Welke feestoutfit kiest Karen Damen? Ze vraagt het alvast aan haar volgers, want zelf raakt ze er niet uit. Tip: bij twijfel, koop beide.

Feesten? Dat kan overal. Ook in de badkamer. En in badjas. Kijk maar naar Natalia.