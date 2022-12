Website hackerscollectief Play opnieuw online, nog geen spoor van gestolen Antwerpse gegevens

Om een nog onduidelijke reden ging de website van Play woensdagmiddag plots offline. Volgens beveiligingsexperts hadden de hackers mogelijk foutje gemaakt, waardoor ze traceerbaar werden. “Maar dat betekent helaas niet dat de gestolen gegevens weer veilig zijn of dat de hackers nu gaan stoppen met hun criminele activiteiten”, vertelde expert Nico Cool.

Een dag later blijkt dat inderdaad het geval. De website van Play staat terug online op het darkweb, inclusief de aankondiging van een nieuwe hack: vier Europese transportbedrijven zouden gehackt zijn, waarbij volgens Play 655 gigabyte aan data zou zijn buitgemaakt. De hackers vermelden voorlopig niet om welke bedrijven het gaat, omdat de onderhandelingen over een betaling nog lopende zijn.

Van de 557 gigabyte aan data die Play heeft gestolen bij een cyberaanval op de stad Antwerpen, is nog steeds geen spoor. Het is nog onduidelijk of Play de gegevens bewust achter de hand houdt of er iets anders aan de hand is.