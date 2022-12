9 op 10 voor Castors Braine, ook winst voor Kortrijk Spurs en Waregem

In Top Division Women (eerste klasse vrouwen) realiseerde Castors Braine een negende zege uit tien wedstrijden. Winst was er ook voor Kortrijk Spurs, Waregem en Liège Panthers. De derby Phantoms Boom-Kangoeroes Mechelen werd verplaatst naar een latere datum. De Maneblussers spelen vanavond (20u30, De Schalk Willebroek) in het kader van de Euroleague Women tegen het Turkse Mersin met supersterren als Jonquel Jones en Chelsay Gray.