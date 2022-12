Bestuurder ligt dronken in bestelwagen met draaiende motor in Neeroeteren

Een 51-jarige bestuurder heeft woensdagavond zijn rijbewjis moeten inleveren. Hij lag slapend in zijn bestelwagen met draaiende motor. De man bleek te veel gedronken te hebben. Politie Maasland merkte de witte bestelwagen rond 21.15 uur op in de Zandbergerstraat in Neeroeteren.

maw