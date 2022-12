Sint-Truiden

Het rapport van Audit Vlaanderen is keihard voor de Truiense schepen Jelle Engelbosch (N-VA). Er werden volgens de auditeur mogelijk misdrijven gepleegd en daarom is het rapport doorgestuurd naar de dienst voor de bestrijding van corruptie. Engelbosch trekt na de publicatie van het rapport zijn kandidatuur als burgemeester in.