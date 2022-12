Makro in Deurne sluit vroeger dan aangekondigd: “We doen dit op vraag van het personeel”

Er is geen overnemer gevonden voor Makro. Dat betekent dat de keten in januari ofwel het faillissement zal aanvragen, ofwel voor een vereffening zal kiezen. Beide opties komen op hetzelfde neer: Makro behoort weldra tot het verleden.

De directie kondigde eerder aan dat de winkels nog tot en met 31 december zouden open blijven. Maar dat wordt nu bijgesteld naar 30 december. “We doen dit op vraag van het personeel”, zegt Vincent Nolf, directeur van Makro. “Anders zou het personeel de betaalde feestdag van zondag 1 januari niet meer kunnen compenseren. Wij laten de medewerkers nu op zaterdag thuisblijven, zodat ze die feestdag toch nog hebben. Dat betekent dat Makro op 30 december de laatste dag open zal zijn. De exacte openingsuren voor die dag zullen we later communiceren.”

Vincent Nolf — © BELGA

Het Duitse bedrijf Metro AG is eigenaar van het gebouw van Makro in Deurne. Na de afwikkeling van het faillissement of de vereffening, zal Metro AG moeten beslissen wat er met het leegstaande gebouw gebeurt.

Intussen zijn veel rekken van Makro in Deurne leeg. “De uitverkoop is een succes”, zegt Vincent Nolf. “We zullen zien of er genoeg geld is om alle ontslagvergoedingen van het personeel te betalen. Het personeel zal sowieso nog loon krijgen voor de periode van 1 januari tot en met de aanvaarding door de rechtbank van het faillissement of de vereffening.”

Vandaag zijn er op de niet-voedingsartikelen kortingen tot 70%. Ook de verse voeding bij Makro wordt nog elke dag aangevuld.

De Metro-vestigingen, die producten leveren aan horecazaken en vandaag nog tot dezelfde vennootschap als Makro behoren, worden bijna allemaal vanaf 3 januari overgenomen door de Nederlandse groothandel Sligro. Alleen de vestiging van Metro in Evergem, komt in handen van Horeca Van Zon.