Nederlands toptalent gaat zo zwaar de mist in op het WK darts dat hij zichzelf uitlacht

Dimitri Van den Bergh neemt het in de derde ronde van het WK op tegen Krzysztof Ratajski. De Poolse veteraan, het 18de reekshoofd, had het niet onder de markt met de jonge Danny Jansen, maar won uiteindelijk wel met 3-1. Ratajski gooide 88.61 gemiddeld en raakte 9/31 dubbels. Van den Bergh en de Pool treffen elkaar op 27 december in de eerste wedstrijd van de middagsessie.