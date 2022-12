Ook Toma Nikiforov kampt voor brons op Masters Judo

Nadat woensdag Gabriëlla Willems (-70 kg) en vicewereldkampioen Matthias Casse en Sami Chouchi bij de -81 kg de kamp voor brons haalden op de Masters judo, slaagde vandaag ook Toma Nikoforov er in om zo ver te geraken. Daarin moet hij het opnemen tegen thuiskamper Peter Paltchik (IJF 6).

Toma Nikiforov (IJF 8) begon in Jeruzalem aarzelend aan de Masters met een zege met waza-ari na 46 seconden in de verlengingen tegen de Serviër Bojan Dosen (IJF 39). Maar daarna stoomde hij recht naar de halve finales met ippons tegen achtereenvolgens de Roemeen Asley Gonzalez (IJF 23) en de Azeri Zelym Kotsoiev (IJF 3). Hij begon goed in de halve finale tegen onze noorderbuur Simeon Catharina (IJF 17) maar die counterde na een minuut perfect en kon zo de winnende ippon scoren. (belga)