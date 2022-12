Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden heeft twee geheime leningen toegestaan van in totaal 65.000 euro aan oud-burgemeester Jef Cleeren (cd&v). Dat blijkt uit een getuigenis van zijn weduwe in Het Belang van Limburg en uit documenten. Naar aanleiding van dit verhaal neemt burgemeester Veerle Heeren later ontslag en wordt de financieel directeur geschorst. Het onderzoek loopt nog.