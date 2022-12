Expertenteam analyseert verkeerssituatie na dodelijk ongeval in Pelt: “Direct voor meer veiligheid zorgen”

De experten kijken ruimer dan de infrastructuur (verkeerslichten, fietspaden, verlichting...). Na een ongeval wordt soms iets te gemakkelijk gezegd dat de inrichting van de weg niet optimaal was. “In Vlaanderen investeren we in deze legislatuur gigantische bedragen in infrastructuur. Naast dit gegeven moet ook altijd gekeken worden naar het gedrag van de weggebruikers en naar de handhaving van de verkeersregels. Meerdere factoren kunnen aan de basis liggen van een ongeval in het verkeer”, zegt minister Peeters.

Om onveilige verkeerssituaties sneller aan te pakken, is het project MIA Quickscan in het leven geroepen. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Onafhankelijke experten met uiteenlopende specialisaties werpen hun licht op de verkeerssituatie na zware verkeersongevallen of als er sprake is van een subjectief onveiligheidsgevoel. Het team kan bestaan uit een verkeersexpert, een verkeerspsycholoog, een vertegenwoordiger van parket of politie en een wegbeheerder. Na onderzoek en analyse maken ze een rapport met verbeterpunten.

Verbeterpunten

De minister wil kort op de bal spelen door de aanbevelingen meteen om te zetten in actie. “Door snelle maatregelen willen we direct voor meer veiligheid zorgen op de bewuste plaats. Het kan gaan van een aanpassing van de belijning tot extra verlichting, maar bijvoorbeeld ook meer controles door de politie wanneer blijkt dat er bijvoorbeeld veel fietsers passeren zonder verlichting of welke sensibiliseringsactie nodig blijkt te zijn. Het gaat verder dan aanpassingen aan de weg. De experten bekijken ook het gedrag van de weggebruikers op die plaats”, vertelt de minister. Het expertenteam spreekt zich dus niet uit over het gebeurde ongeval maar enkel over de verbetering van de verkeersveiligheid.