Polen verlengt contract van bondscoach Michniewicz niet, Poolse media zien Roberto Martinez als opvolger

De 52-jarige Pool was sinds eind januari bondscoach van zijn land. Hij volgde de Portugees Paulo Sousa op en slaagde erin Polen via de play-offs te plaatsen voor het WK voetbal in Qatar. Daar werd de tweede ronde bereikt. De manschappen van Michniewicz werden tweede in groep C, na de latere wereldkampioen Argentinië. In de achtste finales was Frankrijk, de latere verliezend finalist, met 3-1 te sterk.

Polen nam het onder Michniewicz in juni ook twee maal op tegen de Rode Duivels in de groepsfase van de Nations League. In Brussel werd het een ontluisterende 6-1 nederlaag en ook in Warschau kon Polen geen punten thuishouden (0-1).

Roberto Martinez, die als bondscoach moest vertrekken bij de Rode Duivels, werd in verschillende Poolse media al als opvolger van Michniewicz naar voren geschoven. De Poolse federatie gaf in haar statement aan snel op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach. (belga)