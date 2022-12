Traditionele nieuwjaarsduik in Paalse Plas

Naar goede gewoonte wagen enkele tientallen ijsberen zich jaarlijks aan een nieuwjaarsduik in de Paalse Plas. “We houden deze traditie graag in ere en nodigen daarom iedereen uit aan de zwemzone op zaterdag 7 januari”, aldus schepen van Recreatie Jessie De Weyer. Dankzij een samenwerking met fietscafé Surplas zal ook deze editie er weer heel wat meer te beleven zijn. Zo is er livemuziek en zullen de origineelst geklede duikers leuke prijzen kunnen winnen. “We voorzien ook randanimatie en een opwarming om 14 uur om dan rond 14.30 uur effectief in het water te gaan,” aldus de schepen die de afgelopen editie ook zelf deelnam aan de duik. Tijdens de nieuwjaarsduik wordt het zwemverbod voor een uurtje opgeheven en zullen redders voorzien zijn. Ook de nodige faciliteiten, zoals toiletten en douches zijn geopend. Ben je benieuwd naar het gebeuren, maar is een duik in het koude water toch een stap te ver? Kom dan gewoon langs om de ijsberen aan te moedigen. “De vele toeschouwers zorgen steeds voor de gezellige en warme sfeer. Ideaal moment om de zware feestmaaltijden achter ons te laten en het nieuwe jaar gezond in te zetten,” besluit de schepen.