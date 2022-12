Ouderdomsdeken Ellen Van Loy (42) stopt aan het eind van het seizoen en wordt jeugdcoach

De Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle wordt op zondag 26 februari 2023 de allerlaatste veldrit voor de nu 42-jarige renster, die tal van overwinningen en BK-medailles verzamelde tijdens de voorbije 13 seizoenen. “Pas op mijn 28ste ben ik er voluit voor gegaan, maar als laatbloeier kan ik alleen maar dankbaar terugblikken op de vele mooie momenten in het veld, mijn overwinningen en de talrijke supporters die mij nog steeds overal aanmoedigen.”

Aan de slag op het WK in Oostende. — © BELGA

Maar het is genoeg geweest, aldus Van Loy. “Ik voel dat mijn tijd om afscheid te nemen van het veld is gekomen. De komende weken ga ik keihard genieten van alle wedstrijden die ik nog rijd, inclusief het Belgische kampioenschap en de Wereldbeker. Als de bondscoach mij wil meepakken naar het WK, sta ik daar zeker voor open. Ik blijf in het veldrijden, want na dit seizoen ga ik mijn kennis en ervaring delen als jeugdcoach binnen het De Ceuster Bonache Cycling Team. Dat is ook één van de redenen waarom ik twee jaar geleden met dit fijne team in zee ben gegaan. Op de weg blijf ik nog wel even actief. De conditie is nog goed genoeg en ik amuseer mij steeds enorm in dernywedstrijden en criteriums. Daar mogen ze mij nog altijd voor uitnodigen (lacht), maar mijn actieve carrière als professioneel renster in het veld sluit ik eind dit seizoen definitief af”, zegt Ellen Van Loy.

Van Loy combineert al jaren haar fietsactiviteiten met haar job als zorgmedewerkster bij Zorgcentrum MPI Oosterlo, een combinatie die ze nog steeds maakt en ook in de toekomst blijft doen. “Het is pittig, maar anderzijds is het gewoon ook fijn om beiden te kunnen doen. Voor mij is de dankbaarheid die je krijgt als zorgmedewerkster een mooie afwisseling en aanvulling op de druk die topsport met zich meebrengt. Het gevoel dat ik ook daar mee het verschil kan maken, is iets wat mij nog steeds veel voldoening schenkt.”

Tien zeges

In de voorbije 13 seizoenen behaalde Ellen Van Loy 10 overwinningen. Ellen won het eindklassement van de DVV Trofee, stak haar handen in de lucht in Peking, Woerden, Boom, Meulebeke, Neerpelt, op de Cauberg en in Hasselt. Twee van haar mooiste overwinningen zijn zonder twijfel de SP-manches in Diegem en Gavere. Ook op de Belgische kampioenschappen presteerde Ellen altijd voortreffelijk en won ze 7 medailles, waaronder 5 zilveren en 2 bronzen. Ze was dus zowat even regelmatig als recordhoudster Sanne Cant.

Haar dagelijkse job in het MPI in Oosterlo. — © Joren De Weerdt

Met de drukke kerstperiode in het vooruitzicht is Ellen klaar om als actieve veldrijdster afscheid te nemen van het publiek: “Alle crossen gaan sowieso speciaal zijn, omdat het de laatste keer is dat ze rijd. Ik voel dat het voor mij tijd wordt om te stoppen, maar tot het einde van het seizoen ga ik nog alles geven en er voluit voor gaan. Meer dan ooit wordt het genieten van de mensen die mij steeds luidkeels aanmoedigen. Ik moet zeggen dat ik al jaren kan rekenen op heel trouwe supporters en de fijne supportersclub van café ’t Hoekske in Heist-op-den-Berg die mij altijd gesteund heeft. Ik ben er zeker van dat die, net als mijn team, in het kader van mijn afscheid nog wel leuke dingen in petto hebben (lacht). Bij deze wil ik iedereen nu al bedanken die de voorbije jaren een steentje heeft bijgedragen aan mijn mooie carrière. Er zijn zoveel mooie dingen waar ik straks op kan terugblikken.”