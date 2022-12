Michael van Gerwen gooit zijn beste set ooit op WK darts en waarschuwt zijn rivalen: “Ik ben altijd de te kloppen man”

Michael van Gerwen plaatste zich woensdag op dominante wijze voor de derde ronde van het WK darts. ‘Mighty Mike’ leek in de openingsset heel even op gang te moeten komen, maar liet vanaf set twee geen spaan heel van Lewy Williams.

Van Gerwen begon zijn partij met wat slordigheidjes. Hoewel de Nederlander hem met 3-1 won, bood hij Williams wel de ruimte om bij te blijven. Van slordigheid was in de tweede set geen enkele sprake, want de drievoudige wereldkampioen trapte het gaspedaal eens goed in. Sterker nog: Van Gerwen gooide zijn beste set ooit op een WK. Met een gemiddelde van 125.25 liet hij zijn tegenstander uit Wales compleet kansloos.

De derde set was van hetzelfde laken een pak, want in geen tijd stond Van Gerwen alweer op 2-0. Williams noteerde nog een dappere 180, maar bij een score van 82 mocht Van Gerwen voor het eerst voor de wedstrijd gaan gooien. Hij nam de tijd en zette zijn beurt weg op dubbel 20, waarna de eerste wedstrijdpijl direct raak was.

De te kloppen man

Straffe kost dus van de man die door quasi iedereen als dé topfavorieten aanzien wordt. En zo ziet hij zichzelf ook. “Dat ze mij hierdoor zullen vrezen? Ze vrezen mij altijd”, aldus Van Gerwen. “Ik hoef niet goed te spelen om ze me te laten vrezen. Ze weten wat ik kan en kennen mijn doel, dat is voor niemand een geheim. Als ik goed speel, maak ik automatisch statements en als ik zo blijf spelen, komt de rest er vanzelf uit. Iedereen denkt dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Ik moet er ook voor vechten, maar ik voel me nu comfortabel en dat is heel belangrijk in deze fase.”

“Ik ben altijd de te kloppen man”, klinkt het. “Zelfs in mijn slechte periode toen ik geen toernooi won, waren ze het meest blij als ze van mij hadden gewonnen. Dat weet ik en dat is een feit. Dat probleem heb ik zelf gecreëerd door heel goed te spelen de laatste tien jaar. Als ik een klap krijg, dan incasseer ik die, maar dat gaat dit WK niet gebeuren. Of ik zelf iemand vrees? Nooit. Natuurlijk wel dat ik even tegen iemand opkeek als ik niet goed speelde, dan zit je op het randje, maar vrezen? Nee. Ze moeten mij vrezen, dat is wat anders.”

Als hem wordt gevraagd of hij het interview van Michael Smith heeft gezien, die aangaf hem uiteindelijk in de finale te willen verslaan, blijkt nog zoiets. “Hij is een hartstikke goede speler die in vorm is en voor wie je moet uitkijken”, aldus Gerwen. “Ik heb hem ook geappt daarover. Dat ik wel moest lachen om z’n interview. Zei hij dat ik hem heb genegeerd vervolgens? Ik negeer heel veel mensen in deze periode, want als ik straks mijn telefoon pak, barst het van de berichtjes bijvoorbeeld. Maar het feit dat hij erover nadenkt, betekent dat ik hem al in m’n broekzak heb zitten. Bij mij is dat niet zo en werkt het totaal andersom. Dat maakt het een stuk makkelijker.”