Franse krant is formeel: Stephane Heulot wordt nieuwe CEO Lotto-Dstny

De zoektocht naar een opvolger van John Lelangue zou afgerond zijn, meent La Télégramme te weten. Stéphane Heulot wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe CEO van Lotto-Dstny, als opvolger van John Lelangue die zijn op 31 december aflopend contract niet verlengd zag worden.

Heulot is een ex-renner die in 1996 zijn moment de gloire beleefde in de Tour de France. Heulot nam aan het einde van de vierde etappe de gele trui in ontvangst en zou die drie dagen dragen. Tijdens de zevende etappe, met aankomst op Les Arcs 1800, moest een huilende Heulot in het geel afstappen als gevolg van kniepijnen.

Heulot (l) in de Tour van ‘98 met Jalabert en Pascal Richard. — © EPA

De Fransman verdiende achteraf ook zijn strepen als ploegleider en teammanager, onder meer van Saur - Sojasun met wie hij ook deelnam aan de Ronde van Frankrijk.

De aanstelling van Heulot zou kortelings officieel worden gemaakt, alsnog de Bretoense krant.