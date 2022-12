Genkse vrouw krijgt 4 maanden cel omdat ze tienerjongen van brommer sleurt

Een Genkse vrouw krijgt een celstraf van 4 maanden met uitstel omdat ze twee minderjarige jongens op een bromfiets aanviel. “Ze reden in mijn weg”, klonk haar uitleg.

De vrouw stond terecht voor slagen en verwondingen aan een 15- en een 16-jarige jongen op 1 juli van dit jaar. De vrouw reed op de Eeuwfeestlaan in Genk toen ze de twee tieners op een bromfiets kruiste. “Die jongens reden in mijn weg, ze waren nonchalant en begonnen op me te schreeuwen. Mijn bloed begon te koken. Ik heb toen gezegd dat als ze mijn zonen waren, dat ik hen een pak slaag zou geven”, zo sprak ze.

Volgens de aanklager zou de vrouw het niet enkel bij geschreeuw gehouden hebben, maar ging ze de jongens ook fysiek te lijf. “De vrouw stapte uit, begon te schelden en heeft een van de jongens van zijn bromfiets gesleurd. Enkele omstaanders hebben haar moeten kalmeren. Een getuige heeft verklaard dat ze zelfs aan het spuwen was.” De vrouw gaf toe dat ze een duw gegeven heeft. “De rechtbank merkt op dat het geven van een duw ook kan worden gekwalificeerd als het toebrengen van slagen en verwondingen”, zo luidt het vonnis.

Op 14 juli werd de vrouw nogmaals gearresteerd, dit keer voor openbare dronkenschap. In de cel zou ze zich weerspannig gedragen hebben. “Ze sloeg richting het gezicht van een agent”, aldus de procureur.

Hersentrauma

Haar advocaat wees op het medische verleden van de vrouw: “In 2006 is mijn cliënte slachtoffer geworden van een zwaar verkeersongeval. Ze is toen met een groot hersentrauma uit haar auto bevrijd. Daardoor heeft ze gedragsstoornissen ontwikkeld en kan ze niet meer gepast reageren. Ze heeft steeds het gevoel dat mensen haar onrecht aandoen.”

Voor de twee feiten samen krijgt de Genkse een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro, beiden met uitstel.