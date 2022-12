Onderzoek in de Brunssumse woning waar dinsdagavond fatale schoten zijn gelost. — © ANP

Brunssum

De man die door de politie verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Gianna (14) in het Nederlands-Limburgse Brunssum, is zelf overleden. Na de schietpartij in de Koolhofstraat schoot deze Léon B. (39) zichzelf neer.