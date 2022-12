Nieuw bekerdrama, maar ook veel vreugde: waarom ze bij Anderlecht lachen hoewel Europees voetbal verder weg is dan ooit

De bekeruitschakeling is een behoorlijk drama voor Anderlecht. Europees voetbal volgend seizoen lijkt nog slechts een verre droom. En toch zagen wij na afloop van de verloren partij in Genk heel wat lachende gezichten. De komst van Brian Riemer zorgt voor een vlaag van enthousiasme. Het voetbal was bovendien lang niet slecht. We zetten de zeven conclusies na de eerste wedstrijd van de nieuwe RSCA-trainer op een rijtje.