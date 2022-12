Hein Vanhaezebrouck wil met AA Gent toeslaan tegen gehavend Standard: “Ideaal moment om wat extra afstand te nemen”

Door de verwijdering van Nicolas Raskin naar de Luikse B-kern, waar hij zijn maatje Selim Amallah wellicht binnenkort kan begroeten, is het middenveld van de Rouches zeker verzwakt. Bovendien mist Standard in Gent ook de geschorste Philip Zinckernagel. Kort na hun bekeruitschakeling tegen Antwerp, acht Hein Vanhaezebrouck de Rouches allerminst kansloos: “Standard gaf me een gedegen indruk en ik had nooit het gevoel dat ze niet klaar waren voor de strijd.”

Nee, het liep dinsdagavond niet bepaald van een leien dakje voor de Buffalo’s toch wil Hein Vanhaezebrouck de verlengingen niet meteen als een handicap inroepen in aanloop naar het duel tegen Standard : “We zullen na de match zien of die verlengingen een rol hebben gespeeld. Het is natuurlijk kort dag maar ik ga daar niet teveel aandacht aan besteden. We zijn profvoetballers. Dat moet kunnen. Het zou misschien zelfs beter zijn als je altijd 120 minuten speelt (lacht). Een mens is een gewoontedier.”

Toch klonk de Gentse coach allesbehalve negatief over die moeizame kwalificatie: “Het liep niet fout bij ons maar we speelden tegen een sterke ploeg”, toonde Vanhaezebrouck nogmaals veel respect voor de Brugse Vereniging. “Zij hebben bijvoorbeeld een sterke keeper die vaak ver uit zijn doelgebied doelkansen verijdelde. Er werd ook een doelpunt van ons afgekeurd. Ze zijn fysiek ook gewoon heel sterk. Het is niet dat we niet mee hebben gedaan en dat zij ons hebben overklast.”

“We waren elkaar waard en konden allebei winnen. Uiteindelijk hebben wij het over de streep getrokken. Zeker ook door die rode kaart maar elf-tegen-elf hadden we ook nog wel de klus geklaard, denk ik. Het was gewoon een goede cupmatch. Als je tegen Cercle Brugge speelt, merk je snel dat het niet zo makkelijk is”, aldus nog Vanhaezebrouck die bij rust al Julien De Sart verving: “Julien kreeg snel geel en dan moet je toch opletten.”

“Niet gewisseld voor rust”

De Sart komt natuurlijk nog maar net terug van zeven maanden blessureleed: “In de tweede helft zou het voor hem dan wellicht wat moeilijker worden omdat hij nog niet 90 minuten in de benen heeft en dan dreig je al eens te laat te komen. We konden nog sneller ingrijpen maar ik zag dat hij intelligent genoeg was om juist te reageren. We moeten anderzijds wel gewoon denken aan het clubbelang en zien te voorkomen dat je al voor rust al met tien man moet spelen.

Voor Standard leverde het bekerduel op bezoek bij Antwerp een fikse kater op: “De eerste tien minuten kwam Antwerp evenwel niet aan de bal. Standard gaf me een gedegen indruk. Ze hebben veel jonge talenten en je ziet dat er een idee achter steekt. Na die twee goals en de rode kaart was het over maar ik had nooit het gevoel dat ze niet klaar waren voor de strijd, zoals ik hier en daar hoorde.”

“Zij gaan vrijdagavond absoluut een reactie willen tonen tegen ons”, is Vanhaezebrouck duidelijk al op zijn hoede voor de Rouches. “Zeker na al die negatieve commentaren. Ik verwacht dus weer een moeilijke match. Zij hebben al bewezen dat ze met veel jonge gasten sterke prestaties kunnen neerzetten. Ze maakten het grote ploegen al moeilijk en ze zullen die 4-0 niet verder willen laten doorwerken.”

“Druk op de top-vier hoog houden”

Bij Standard ontbreekt sowieso ex-Buffalo Nicolas Raskin die zijn contract eind dit seizoen ziet aflopen: “Wie afwezig is bij de tegenstander, moeten zij oplossen”, bleef de Gentse coach opvallend op de vlakte. “Wij hebben allemaal hetzelfde idee: als je iemand moet missen, is dat nooit aangenaam. Wij moesten tegen Cercle ook wel Kums missen maar daarvoor heb je een ruime kern. Als je er tien moet vervangen, dat is iets anders maar we maken toch allemaal kernen samen om door te kunnen gaan als jongens geschorst of geblesseerd zijn.”

Hierdoor blijft Standard voor AA Gent dan ook een geduchte tegenstander: “Zij zijn onze eerste achtervolgers, dus dit is een ideaal moment om te proberen om wat extra afstand te nemen. We blijven vooruit kijken en willen de aansluiting vinden met de vier ploegen voor ons. Dus mogen we geen punten laten liggen in eigen huis tegen Standard. Zodat we de druk op de top-vier hoog kunnen houden.”

Het thuisduel tegen Standard is meteen ook de laatste opdracht voor de Buffalo’s in 2022: “De jongens krijgen na de match een vrij weekend, net als met Nieuwjaar. Deze periode kunnen we geen grote periodes vrij geven want de eerste partij na de winterstop tegen Antwerp, kondigt zich al snel aan. Het is wel aangenaam dat we nu al voor kerstmis onze laatste match kunnen afwerken. We hebben vaak de 26e of 27e moeten spelen en dan moet je toch altijd anders kerst vieren. Dit was toch wel eens welkom. De spelers zijn er ook zeker niet rouwig om.”