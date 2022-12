Airbnb verhuurt romantische cottage uit kerstklassieker ‘The Holiday’

Een romantisch weekendje in de knusse Rosehill cottage uit kerstfilm The Holiday? Het kan. De eigenaars, zich tot voor kort totaal onbewust van de populariteit ervan, bieden hun woonst in het Engelse Holmbury St Mary, Surrey, te huur aan via Airbnb.

Jon Bromley (58) en zijn vrouw Cressida (52) mogen de cottage, die in 2006 furore maakte in de romantische komedie, vandaag hun thuis noemen. Het pand speelde een belangrijke rol in The Holiday omdat bewoonster Iris (Kate Winslet) voor twee weken van huis ruilde met de Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz). Iris werd in de Verenigde Staten verliefd op Miles (Jack Black), Amanda leerde in het inmiddels iconische Engelse stulpje haar ware liefde Graham (Jude Law) kennen.

Veel filmgeschiedenis dus, maar daar wisten de huidige bewoners niets van. Het koppel zag het huis voor het eerst in een vastgoedmagazine, kocht het voor 625.000 pond (omgerekend 709.936 euro) en verhuisde in 2019. Pas toen ze buiten vreemden opmerkten met een fototoestel, besefte het stel dat ze op een bijzonder adresje woonden en besloten ze om het pand te verhuren via Airbnb. (Lees verder onder de foto)

© Screenshot Airbnb

Wie het Holiday-gevoel wil ervaren moet voor een nachtje zo’n 295 pond (335 euro) neertellen. Voor die prijs krijg je drie slaapkamers ter beschikking. Het huisje is voorzien van een kachel en vloerverwarming. Liever buiten dan binnen? Dan kun je relaxen in de tuin met aangelegd terras, zicht op de heuvels incluis.

Het koppel, dat er nog steeds gedomicilieerd is, heeft boekingen voor Kerstmis, Nieuwjaar en komende zomer. Let wel: in de buurt valt niet veel te beleven. Er zijn geen winkels te bespeuren, maar je kunt wel naar de pub net naast de cottage. Nog een klein detail: Kate Winslet en Cameron Diaz hebben hier destijds niet echt geacteerd. Filmmakers bezochten dit pand, maar vonden dat het te ver verwijderd was van de cast en crew in Londen. Daarom bouwden ze het steen voor steen na in een studio.

Boeken doe je hier.