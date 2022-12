Uitleenbeurt Pierre Dwomoh aan Braga geen succes, nieuwe oplossing in januari?

Stevenen we af op een vroegtijdig vertrek van Pierre Dwomoh (18) bij Sporting Braga? De kans bestaat. De Portugese subtopper huurt het Belgische talent sinds begin september van Antwerp. Hij werd er ondergebracht bij de tweede ploeg om te rijpen en zich op te werken, maar hij kwam er nu al anderhalve maand niet meer in actie.

De club is dan ook niet van plan om de aankoopoptie te lichten. Vervelende situatie voor Dwomoh, die (in eerste klasse) wil spelen. Er zijn echter ploegen uit België, Nederland en Duitsland die interesse tonen om de polyvalente middenvelder in de wintermercato over te nemen, wat ook kan.

Bij Braga valt te horen dat hij weg mag en ze zullen meewerken. Terugkeren naar de Bosuil is niet de bedoeling, want Mark van Bommel rekent niet op hem.