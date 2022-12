Foto van lerende kinderen in Tigray verkozen tot Unicef-foto van het jaar

Een foto van de Argentijnse fotograaf Eduardo Soteras van twee kinderen die zich in een door de oorlog in de Ethiopische regio Tigray verwoeste bibliotheek in een basisschool in boeken verdiepen, is door de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef verkozen tot Unicef-foto van het jaar. “De lach op hun gezicht verraadt een moment van geluk. Het is een zeldzaam moment, omgeven door verwoesting en geweld”, klonk het donderdag bij de prijsuitreiking in de Duitse hoofdstad Berlijn.

“De wens om nieuwe zaken te ontdekken en te leren, is bij kinderen vaak zo groot dat ze het dreigende karakter van een situatie vergeten. Dat is de boodschap die de Unicef-foto van het jaar 2022 uitstraalt”, verklaarde Elke Büdenbender, gezicht van Unicef Duitsland en vrouw van Duits bondspresident Frank-Walter Steinmeier. “De winnende foto maant ons aan alles te doen om kinderen ook onder de moeilijkste omstandigheden toe te laten om te spelen en te leren. Want alleen op die manier kunnen ze hoop en vertrouwen behouden in tijden van oorlog en andere crises.”

Een foto van de Amerikaanse fotograaf Ron Haviv waarop meerdere kinderen in een ondergrondse schuilplaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev naar een kinderboek kijken, sleepte de tweede plaats in de wacht. De derde plaats was weggelegd voor de Duitse fotograaf Daniel Pilar. Op zijn foto is een geheime meisjesschool in de Afghaanse hoofdstad Kaboel te zien.

De prijs voor Unicef-foto van het jaar werd voor de 23ste keer uitgereikt.