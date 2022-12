Het knitwearmerk dat duurzaamheid zeer serieus neemt: Sheep Inc. stuurt selfies van schapen

Het knitwear label Sheep Inc. gaat wel erg ver in het streven naar duurzaamheid en transparantie binnen de modewereld. Zo kun je voortaan via een livestream de schapen waarvan hun wol afkomstig is, zien en zelfs volgen met behulp van gezichtsherkenning. Ook krijg je selfies toegestuurd van ‘jouw’ schaap.

Van bij de start heeft het Britse label slechts een doel: duurzame mode promoten en daarbij zo transparant mogelijk zijn over het hele productieproces. Om dat te bewerkstelligen rust Sheep Inc. zijn kledingstukken uit met een verwijderbare Near Field Communication (NFC)-tag. Hou je smartphone boven de tag en met een klik word je meegenomen naar de boerderij in Nieuw-Zeeland. Daar kun je ronddwalen, zie je het schaap waarvan de wol van jouw trui afkomstig is en kun je het zelfs een naam geven. Via de gps-coördinaten kan je jouw schaap op de voet volgen via een livestream. Als extraatje krijg je nog extra informatie over hoe het kledingstuk gemaakt werd en in welke omstandigheden.

“Hiermee laten we zien dat het kledingstuk een zeer reële, tastbare reis heeft gemaakt”, zegt oprichter Edzard van der Wyck aan WWD. “Mensen moeten nadenken over waar dingen vandaan komen. Hiermee kun je zien wie er heeft bijgedragen aan de wol in je trui, en voor ons is dit superbelangrijk. Het is iets dat echt is, anders lees je gewoon een datapunt.”

Dé kers op taart voor de klanten van Sheep Inc. zijn misschien wel de selfies van de schapen. “Het is een beetje absurd maar we sturen je schapen-selfies. Dat is boeiender dan wanneer we gewoon een lijst met informatie zouden geven.”