Bram Bolle op Winterland: “Jammer dat het voetbal nu even moet wijken, maar dit is een belangrijke bron van inkomsten.” — © Raymond Lemmens

Zijn ploeg staat op kop in vierde provinciale D, maar toch moet de titelrace met voetbalclub Opoeteren gedurende zeven weken (!) wijken voor… Winterland. SSD-verdediger Bram Bolle (30) is beroepshalve immers marktkramer. “Winterland is een belangrijke bron van inkomsten.”