Houten dansvloer begeeft onder dansende Goldband-fans: “Noem het positieve dansschade”

“Noem het positieve dansschade”, lacht Gunther Leenders van De Warmste Week. “We hebben 8.000 vierkante meter vloer gelegd, maar we beseffen nu ook waarom de straat hier Plankenweide heet. Woensdagavond is de vloer duchtig getest en hier en daar te zwak bevonden. Alle gaten die zijn ontstaan hebben we opgelapt met planken die vastgeboord zijn aan de plankenvloer. We hebben nog wel reserveonderdelen dus niemand hoeft zich in te houden tijdens de optredens.”