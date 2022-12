Styliste Farah El Bastani: “Er wordt voorspeld dat de metaverse een volwaardige nieuwe modemarkt voor ons zal openen”

What a difference a year makes. Hoe evolueerden onze relaties en onze seks in 2022? Hoe zat het met onze slaap en onze voeding? Welke make-over kreeg de modewereld? En: wat staat er ons, op al die vlakken, binnenkort nog te wachten? We vroegen het aan de experten die we bij Billie het afgelopen jaar het vaakst mochten interviewen. Zij blikken een hele week lang voor ons terug én vooruit. Wat bewoog er dit jaar op hun vakgebied? Welke les nemen ze graag mee naar het komende jaar? En welke trends brengt 2023? Vandaag: stylist Farah El Bastani over mode.