Europarlementslid Eva Kaili voor Brusselse raadkamer verschenen, advocaten vragen om enkelband

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, is donderdagvoormiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die moet beslissen of de vrouw aangehouden blijft in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Haar advocaten vroegen of de vrouw onder elektronisch toezicht vrijgelaten kon worden.