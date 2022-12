Genk-Antwerp en Zulte Waregem-STVV in kwartfinales van de Croky Cup: op naar Limburgse finale?

Stevenen we af op een Limburgse bekerfinale? Het zou zomaar kunnen. Bij de loting voor de kwartfinales ontlopen Genk en STVV elkaar alvast. KRC krijgt Antwerp over de vloer, STVV speelt uit bij Zulte Waregem.

STVV zette woensdagavond in Jan Breydel een historisch resultaat neer. Nooit voorheen kon het als eersteklasser Club Brugge in zijn eigen vesting verslaan. Die vloek is nu verbroken. De 1-4 eindcijfers spreken boekdelen en storten de regerende landskampioen in een zware Crisis. Tweehonderd kilometer verder naar het oosten vochten Genk en Anderlecht een pittige bekerpot uit. Na 120 beklijvende minuten haalden de Limburgers het dankzij een late goal van Joseph Paintsil.

Resultaat: voor de achtste keer in de geschiedenis staan Genk en STVV samen in de kwartfinales van de Croky Cup. De Kanaries wisten één keer de eindstrijd op de Heizel te halen, de Genkies stootten zelfs zesmaal door tot in de finale, vijf keer wonnen ze die.

Twee wedstrijden scheiden beide clubs nog van een trip naar de bollen van het Atomium. De eerste opdracht oogt lastig maar is zeker niet onoverkomelijk. Competitieleider Genk krijgt met Antwerp na Anderlecht alweer een klepper voorgeschoteld in eigen huis. Eerder dit seizoen ging KRC op de Bosuil met 1-3 winnen. De Kanaries van hun kant moeten op bezoek bij Zulte Waregem, dat in september jongstleden nog een pak voor de broek kreeg (0-3) van de Limburgers. De overige twee kwartfinales zijn Union-Gent en KV Kortrijk-KV Mechelen.

De wedstrijden staan geprogrammeerd op dinsdag 10 en woensdag 11 januari. De precieze data en aanvangsuren worden nog bekendgemaakt.