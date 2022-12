“Bakstenen en cement zullen ook volgend jaar duur blijven”

Energie-intensieve bouwmaterialen zoals bakstenen, cement of dakpannen zullen ook volgend jaar duur blijven. Dat zegt de bouwfederatie Embuild.

Een huis bouwen werd het voorbije jaar gemiddeld zowat 10 procent duurder, becijferde de bouwfederatie. De meeste materialen werden duurder: cement steeg 35 procent in prijs, zand en grind 24 procent, glas 21 procent en bakstenen 10 procent. Ook onder meer staal (3,5 procent), elektrische materialen (10 procent) en natuursteen (8 procent) stegen in prijs. De prijs van isolatiemateriaal bleef stabiel, terwijl hout (-17,5 procent) en non-ferromaterialen (-12 procent) goedkoper werden.

Ook volgend jaar zullen bouwmaterialen waarvan de productie veel energie vergt, duurder worden. Denk aan bakstenen of cement. Met hoeveel duurder is niet duidelijk, klinkt het bij de bouwfederatie. De prijs van andere bouwmaterialen zou stabiel blijven, tot zelfs licht dalen. “In ieder geval zullen bouwmaterialenprijzen nooit meer het niveau van 2019 of begin 2020, voor corona uitbrak, bereiken”, aldus de federatie.