Wout van Aert rijdt deze winter nog twaalf crossen, maar past voor het BK: “Soms moet je knopen doorhakken”

Ondanks een nog druk programma is er voor het BK geen plaats in het schema van Wout van Aert die op 15 januari in Spanje zal zijn voor een trainingskamp. Van Aert liet al enige tijd in het midden of hij het BK zou rijden. Niet dus! Van Aert zal in 2023 wel nog zeven wedstrijden te zien zijn, waaronder het WK in Hoogerheide. Dat zal tevens de laatste wedstrijd zijn die Van Aert deze winter rijdt in het veld.

“Het is natuurlijk erg spijtig dat ik die magische trui niet kan verdedigen”, reageerde Van Aert op de ploegpresentatie van Jumbo-Visma. “Ik doe graag mee aan kampioenschappen, maar soms moet je knopen doorhakken. Met het WK veldrijden op mijn programma heb ik tussendoor ook nood aan langere wegtrainingen in Spanje. De datum van het BK komt gewoon ongelukkig.”

Het resterende progamma van Wout van Aert

2022

23 december: Mol (Exact)

26 december: Gavere (Wereldbeker)

27 december: Zolder (Superprestige)

28 december: Diegem (Superprestige)

30 december: Loenhout (Exact)

2023

3 januari: Herentals (X²0-trofee)

5 januari: Koksijde (X²0-trofee)

7 januari: Gullegem (Superprestige)

8 januari: Zonhoven (Wereldbeker)

22 januari: Benidorm (Wereldbeker)

28 januari: Hamme (X²0-trofee)

5 februari: Hoogerheide (WK)