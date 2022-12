Spelen in Tokio kostten 20 procent meer dan organisatie aangaf

De Olympische en Paralympische Spelen van vorig jaar in Tokio hebben twintig procent meer gekost dan het organisatiecomité eerder meedeelde. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Japanse Rekenhof.

Door de coronapandemie liepen de kosten op tot 1,699 miljard yen (12,1 miljard euro). De organisatoren kondigden in juni aan dat de Spelen 1,424 miljard yen (10,1 miljard euro) hadden gekost.

Het Rekenhof publiceerde in haar rapport dat de organisatie ten onrechte enkele overheidsuitgaven had weggelaten. Het ging daarbij om antidopingmaatregelen, trainingsfaciliteiten voor atleten, catering in het olympisch dorp en kosten rond het nieuwe Olympisch Stadion.

Tokio schatte in 2013, toen het zich kandidaat stelde voor de Spelen, dat een bedrag van 734 miljard yen, minder dan de helft van het uiteindelijke bedrag, zou volstaan voor de organisatie. Het uitstel van de Spelen met een jaar en de organisatie in de zomer van 2021 in volle coronapandemie deden de kosten omhoogschieten.

Daarnaast is er in Japan al enkele maanden een schandaal rond Tokio 2020. Centraal in de zaak staat Haruyuki Takahashi, een hoge functionaris binnen het organisatiecomité. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aanvaard van grote bedrijven. Die konden op die manier makkelijker ‘officiële’ sponsors van de Spelen worden. Het bedrijf dat de mascottes van de Spelen produceerde is ook betrokken, net als onder meer een uitgeverij en een reclamebureau. Het proces van de zaak startte donderdag.