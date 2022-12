Hier vierde Tom Boonen zijn afscheid! Alles wat u moet weten van de Zilvermeercross in Mol

Recreatiedomein Het Zilvermeer in Mol is vrijdag in de vooravond het geschikte decor om uw kerstvakantie in te zetten. Spelen ten dans: Wout van Aert, Mathieu van der Poel én Tom Pidcock. Het zal er stuiven in de doorgaans stille Kempen.

Waar ligt het Zilvermeer?

In Sluis, een deelgemeente van Mol en de thuisbasis van het bekende wielergeslacht Peeters. Yannick en Rob zijn helaas gestopt met de sport, bij de vrouwen verdedigt Jinse nog steeds de eer van de familie. Sluis bereikt u via de E34 (afrit Retie-Dessel) of via de E313, afrit Mol. Het Zilvermeer is een recreatiedomein zodat er aan parkeergelegenheid geen gebrek zou mogen zijn.

Is dit een klassementscross?

Neen, dat is het niet. De wedstrijd behoort tot de koepel van de Exact Crossen met onder meer ook Loenhout en Essen. De wedstrijd in Mol, een organisatie van Golazo, behoorde trouwens nooit tot één van de grote klassementen. Wel werd in Mol ooit het BK veldrijden georganiseerd, meerbepaald in 2013 en 2001. Het was Klaas Vantornout die bijna tien jaar geleden zijn eerste van twee nationale titels claimde. In 2001 ging de titel bij de mannen naar Mario De Clercq. Maar er werd die dag ook een beetje geschiedenis geschreven. Voor het eerst stond er namelijk ook een BK voor vrouwen op het programma, gewonnen door Katleen Vermeiren. Ook een wistjedatje: het is hier dat Tom Boonen zes jaar lang Boonen & Friends organiseerde, een cyclocross met wegrenners ten voordele van het goede doel. En hij nam er afscheid, op passende wijze.

Hoe ziet het parcours eruit?

Mol heet een gemakkelijke cross te zijn waarin de passage doorheen het zand altijd beslissend is. Wie het best door het zand klieft, haalt het doorgaans. Hopelijk regent het niet te veel want dat zou de passage doorheen het zand te makkelijk maken.

Hoe was het vorig jaar?

Vorig jaar moet u letterlijk nemen. Vorige winter werd er immers om financiële redenen niet georganiseerd en dus moeten we al terug naar 16 januari 2021. Wout van Aert kwam, zag en overwon voor Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Het wordt trouwens de achtste keer dat er een ‘losse’ cross wordt georganiseerd in Mol. Met Wout van Aert (3x), Mathieu van der Poel (2x), diens broer David (1x) en Corné van Kessel (1) kent u meteen ook de namen van alle voorgaande winnaars. Bij de vrouwen was Lucinda Brand de laatste laureate. Ook zij is in Mol, na ziekte, opnieuw van de partij.

Wat wordt het dit jaar?

Toch wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en regerend wereldkampioen Tom Pidcock is de organisatie erin geslaagd de drie grote tenoren van het peloton naar de Kempen te halen. Veel beter kan je niet en dus hopen we op spektakel. Is Mathieu hersteld van zijn dipje in Val di Sole? Heeft Wout zijn Spaanse ploegstage goed verteerd? En wat is Pidcock waard in het zand?

Programma?

14u45: mannen junioren

16u15: vrouwen-elite

17u30: mannen-elite

Belangrijkste deelnemers?

Mannen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Laurens Sweeck, Thibau Nys, Ryan Kamp, Quinten Hermans, Corné van Kessel, Thijs Aerts, Witse Meeussen, Gerben Kuypers, Gianni Vermeersch.

Vrouwen: Lucinda Brand (Ned), Shirin van Anrooij (Ned), Annemarie Worst (Ned), Aniek van Alphen (Ned), Clara Honsinger (VS), Laura Verdonschot, Leonie Bentveld (Ned), Zoe Backstedt (GBR), Anna Kay (GBR), Yara Kastelijn (Ned), Suzanne Verhoeven, Jinse Peeters, Marthe Truyen, Julie De Wilde.

Televisie? De wedstrijden zijn live te volgen via VTM en Eurosport