“Er zijn geen zekerheden meer in het leven”: we spelen Monopoly al jaren verkeerd

Speel je ook wel eens een spelletje Monopoly? Dan is de groot dat je dat al jaren verkeerd doet. Een Twitteraar nam er de officiële regels bij en kwam al in 2017 tot die ontdekking, maar door een recente podcast laait de discussie weer helemaal op.

Kom je na het gooien van de dobbelstenen op een straat terecht maar wil je die toch niet kopen? Dan blijft je pion daar gewoon staan en is het aan de volgende speler om te gooien. Fout, bleek al in 2017 toen een zekere Ruben op Twitter er de officiële regels bijhaalde. “Als je op een straat terecht komt en je wil die niet kopen, dan moet die grond geveild worden onder de andere spelers door de bank”, schreef hij op sociale media.

In geen tijd verzamelde de tweet duizenden reacties van verontwaardigde spelers en recent werd de discussie opnieuw aangewakkerd in een podcast van de Brit Jon Jackson. Opnieuw verontwaardiging. “Hoe kan het zijn dat ik Monopoly al dertig jaar verkeerd speel”, was een veelgehoorde reactie. “Er zijn geen zekerheden meer in het leven”, klinkt het bij een andere speler.

Nog eentje, een tikkeltje sarcastischer. “Als je een gezelschapspel koopt, is het een goed idee om eens de regels te lezen.”