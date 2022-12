Moeder schakelt zoontje in om deur open te doen nadat ze zichzelf buitensluiten, maar dat vraagt om engelengeduld: “Holden, focus!”

Gesika’s video ging op minder dan twee dagen viraal en heel wat mensen bewonderden het geduld van de moeder. “Ik zou het raam gebroken hebben”, zei iemand. “Moeders hebben het soms zo zwaar.”

Anderen geloofden dan weer niet dat ze zelf niet door het raam kon kruipen. “Het lijkt ruim genoeg om zelf naar binnen te gaan,” klinkt het. Gesika reageerde in een nieuwe video dat het niet mogelijk was. “Langs buiten lijkt het alsof ik erdoor kan, maar als je in mijn woonkamer kijkt dan zie je dat het niet kan”, zegt ze. “Er staat een grote krabpaal voor mijn katten voor het raam en mijn bureau staat daar heel dicht bij. De enige die naar binnen kon gaan was mijn zoontje.”

(lvdw)

bekijk ook

Man ontdekt mysterieuze krassen op auto nadat sneeuw smelt, beelden tonen wie de dader is: “Hij wilde alleen maar helpen”

(LVW)