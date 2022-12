OPROEP. Stuur ons jouw leukste foto’s en video’s van De Warmste Week door

Hasselt

De Warmste Week is volop bezig. Bezoekers genieten van optredens van verschillende artiesten en organiseren tal van acties om geld in te zamelen in de strijd tegen kansarmoede. Heb jij leuke foto’s of video’s gemaakt tijdens je bezoek aan De Warmste Week? Unieke beelden of misschien wel chaos? Laat het ons weten en stuur het door via onderstaand formulier.