Bart Peeters houdt het niet droog tijdens eerbetoon in ‘James de musical’: “Plots was het geen theater meer”

Bart Peeters (63) weet normaal heel goed wat hem te wachten staat, maar tijdens de opnames van ‘James de musical’ in NTGent was hij helemaal van slag. Toen Ronny Mosuse en Dany Lademacher, zijn kompanen van The Radios, een onverwacht en pakkend eerbetoon brachten aan hun overleden vriend en frontman Robert Mosuse, kon hij het niet droog houden. “James besefte volgens mij niet helemaal wat voor emotionele mokerslag hij heeft uitgedeeld.”