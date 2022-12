Na dodelijk ongeval in Pelt benadrukt VIAS dragen van fluo: “Probeer ook afstand van auto’s in te schatten”

Het Vlaams Verkeerscentrum VIAS benadrukt in de nasleep van het dodelijk ongeval in Neerpelt dat een ongeval altijd een samenspel is van omstandigheden en dat zelfs de meest veilige verkeersinfrastructuur nog altijd vraagt om aandacht van de weggebruikers, zowel van voetgangers en bestuurders.

“Voetgangers blijven we aanraden om fluo te dragen opdat ze al vanaf 150 meter zichtbaar zijn, in donkere kleding is dit pas vanaf 20 meter”, benadrukt VIAS-woordvoerder Stef Willems. “Voetgangers en bestuurders moeten ook beseffen dat een auto niet meteen stil staat. Zelfs al zit Max Verstappen aan het stuur dan nog heeft een auto tijd nodig om tot stilstand te komen vanaf het moment dat op een rem wordt geduwd. Bij nat weer hebben banden minder grip op het wegdek en duurt dit langer.”

Inschatting

“Een tweede aspect is de reactietijd van de bestuurder. Die kan worden vertraagd door rijden onder invloed of door op gsm bezig te zijn. Dit zijn de twee meest voorkomende oorzaken, waarmee ik niets zeg over het ongeval in Pelt want daar kennen we de omstandigheden niet van.”

Voor de voetgangers geeft VIAS nog het volgende advies: “Beveilig jezelf ook door in te schatten of de bestuurders jou hebben gezien en of ze vaart minderen. Denk niet te snel ‘die moet maar stoppen voor mij’”.