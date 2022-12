Lanakenaren willen van Timmerfabriek in Maastricht hippe ‘community’ maken zoals in Londen

Maastricht/Lanaken

Ze lieten zich inspireren door Camden Market in Londen en Lx Factory in Lissabon: plekken waar industrieel erfgoed succesvol werd omgetoverd tot bruisende hotspots. Mark Curvers en Rudi Martens uit Lanaken willen van het leegstaande deel van de Timmerfabriek in het Nederlands-Limburgse Maastricht ook zo’n hippe ‘community’ maken. “Met behoud van het industriële karakter.”