UPDATE. Fatale aanrijding in Neerpelt ondanks verlichte oversteekplaats en fluohesje: 10-jarig meisje omgekomen

Het dodelijk ongeval van woensdagavond op de Hamonterweg in Neerpelt is bijzonder noodlottig. Een 10-jarig meisje en haar vader werden aangereden op de verlichte oversteekplaats. Ze waren in fluo gekleed. Toch werden ze niet of te laat opgemerkt. Het meisje is overleden. Haar vader raakte zwaargewond.

De bestuurders die bij het ongeval betrokken waren, reden niet onder invloed. Noch alcohol noch drugs waren in het spel. Het ging om een spijtig en vreselijk ongeval waarbij de overstekende voetgangers niet tijdig werden gezien.

Het was woensdag rond 19.45 uur zo’n typische winteravond, donker en nog wat miezerig. De vader en zijn dochtertje lieten de hond uit. Ze staken de Hamonterweg over via het zebrapad ter hoogte van de Boelehoef. De wandelaars lieten zich opmerken in fluo outfit en ook de oversteekplaats is goed verlicht. En toch was er die aanrijding.

Niet gezien

De voetgangers hadden mogelijk zelf al aangevoeld dat ze niet werden gezien en ze zouden bewust wat hebben ingehouden om een voertuig te laten passeren. Hierdoor zouden ze geraakt zijn door een andere auto, en ook die zou hen niet tijdig hebben opgemerkt midden op de weg. Een verkeersdeskundige brengt alle omstandigheden in kaart om na te gaan hoe het ongeval precies is gebeurd.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het 10-jarige meisje uit Pelt kwam alle hulp te laat. Haar 42-jarige vader raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de hond overleefde de klap niet.

Geschokt

In de buurt wordt geschokt gereageerd op de fatale klap. Ook al is de oversteekplaats goed verlicht toch meent een buur dat de snelheid op de weg onvoldoende traag is. “Het zebrapad ligt in een zone 70. Bestuurders komen net uit het centrum en gaan dus wat gas geven. Ze zouden het 50 km/u-regime beter doortrekken tot aan de hockeyterreinen”, zegt een buur. “Dagelijks steken hier veel schoolkinderen over. Voor mij is het een wonder dat er niet meer ongevallen gebeuren.”

Het tragisch ongeval grijpt ook afscheidnemend burgemeester Frank Smeets (cd&v) van Pelt. “Dit is verschrikkelijk nieuws wat de hele Peltse gemeenschap diep raakt. Mijn medeleven gaat naar de familie, de directe naasten”, stelt Smeets.

Gevaarlijk en druk

De Hamonterweg staat bekend als een drukke en gevaarlijke baan, een situatie die is ontstaan door het uitblijven van een oplossing zoals de omleidingsweg. “Ik ga geen politieke uitspraken doen. We kennen de juiste omstandigheden van dit ongeval niet en weten ook niet of dit had voorkomen kunnen worden”, aldus de burgemeester van Pelt.

VIAS

Bij het Vlaams Verkeerscentrum VIAS benadrukken ze dat een ongeval altijd een samenspel is van omstandigheden en dat zelfs de meest veilige verkeersinfrastructuur nog altijd vraagt om aandacht van de weggebruikers, zowel van voetgangers en bestuurders. “Voetgangers blijven we aanraden om fluo te dragen opdat ze al vanaf 150 meter zichtbaar zijn, in donkere kleding is dit pas vanaf 20 meter”, benadrukt VIAS-woordvoerder Stef Willems. “Voetgangers en bestuurders moeten ook beseffen dat een auto niet meteen stil staat. Zelfs al zit Max Verstappen aan het stuur dan nog heeft een auto tijd nodig om tot stilstand te komen vanaf het moment dat op een rem wordt geduwd. Bij nat weer hebben banden minder grip op het wegdek en duurt dit langer. Een tweede aspect is de reactietijd van de bestuurder. Die kan worden vertraagd door rijden onder invloed of door op gsm bezig te zijn. Dit zijn de twee meest voorkomende oorzaken, waarmee ik niets zeg over het ongeval in Pelt want daar kennen we de omstandigheden niet van.”

Voor de voetgangers geeft VIAS nog het volgende advies: “Beveilig jezelf ook door in te schatten of de bestuurders jou hebben gezien en of ze vaart minderen. Denk niet te snel ‘die moet maar stoppen voor mij’.”