Politievakbonden voeren actie voor meer loon en delen koffiekoeken uit: “Wij steunen onze agenten wel, deze federale regering niet”

De politievakbonden voerden donderdagochtend actie in Gent vlak voor het politiecommissariaat in Ekkergem voor meer loon. Bestuurders werden gecontroleerd en agenten kregen koffiekoeken en koffie. “Gemaakte akkoorden worden genegeerd. Wij pikken dit niet meer”, klinkt het bij de vakbond.

De politie is boos, en dat zal de federale regering weten. Haar zachte eindeloopbaansregeling dooft uit en de loonsverhoging is herroepen. “Al 22 jaar onderhandelen we hierover”, legt Koen Anraed van de vakbond NSPV uit. “Gemaakte akkoorden worden plots genegeerd. Wij pikken dit niet meer. Wat is het woord van deze Vivaldi-regering nog waard? Wij willen de regering een signaal geven.”

Koffiekoeken

De politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD organiseren daarom over gans het land acties. Donderdagochtend stonden ze opgesteld aan het politiekantoor in Ekkergem met koffiekoeken, koffie en chocomelk. “Als signaal: wij zorgen wel voor onze politiemensen”, zegt Koen Anraed. “Wij steunen onze agenten wel, deze federale regering De Croo niet. Die laat ons in de kou staan.”

Verkeerscontrole

Naast deze symbolische actie werd vanuit de verkeersdienst van de Gentse politie ook een controledispositief opgesteld op de Antonius Triestlaan, tegenover het politiekantoor in Ekkergem. Tussen 7 uur donderdagochtend en 8 uur werd één rijvak afgesloten en de bestuurders moesten daar vertragen. De hinder op de ochtendspits op de stadsring bleef uiteindelijk beperkt.

Luchthaven

De vakbonden roepen deze maand op tot ‘boeteloze maand’. Verkeers- en parkeerovertredingen van de eerste en tweede graad worden door de vingers gezien. Fietsen zonder licht of terwijl je telefoneert? Dan volgt een waarschuwing. Zware snelheidsovertredingen blijven evident wel beboet worden. Met de start van de kerstvakantie zijn vrijdag ook acties op de luchthaven aangekondigd.