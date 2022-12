‘Titanic’-fans waren hard voor Kate Winslet toen succesvolle kaskraker uitkwam: “Waarom waren ze zo gemeen tegen mij?”

Na bijna 25 jaar heeft Kate Winslet een boekje opengedaan over wat ze na de kaskraker Titanic en daarna te verduren heeft gekregen. Fraai was dat allemaal niet. “Blijkbaar was ik te dik”, vertelt de actrice in de podcast Happy sad confused.

Pure body shaming is het, wat Winslet toen meemaakte. Kennelijk staken veel kijkers de draak met een van de laatste scènes van de film. Met als centrale vraag: was er genoeg plaats op de drijvende deur voor twee personen en kon Jack (Leonardo DiCaprio) er nog bij? Neen, zo vonden criticasters en grappenmakers: Rose (Winslet) nam te veel plaats in.

“Blijkbaar was ik te dik, ja”, zegt ze hevig in de podcast. “Waarom waren ze toch zo gemeen tegen mij? Ze waren echt gemeen, hoor. Ik was niet eens f*cking dik.” Nu zou ze anders reageren op die kritiek dan toen, voegt ze nog toe. “Ik zou gereageerd hebben. Ik zou zeggen: hoe durf je mij zo te behandelen? Ik ben een jonge vrouw, mijn lichaam is aan het veranderen en ik ben alles aan het uitzoeken. Ik ben heel onzeker en doodsbang, maak dit nog moeilijker dan het al is. Wat ze deden, is pesten. Dat is op het randje van obsessief.”

De 47-jarige Britse actrice kreeg al eerder in haar leven te maken met pestkoppen en body shaming. Ze getuigde jaren geleden al over hoe ze als jong meisje op school te horen kreeg dat ze genoegen zou moeten nemen met rollen voor “dikke meisjes”. En haar manager kreeg volgens haar steevast de vraag hoe het zat met haar gewicht toen hij gebeld werd om haar eventueel een nieuwe rol aan te bieden.